Mauro Neri confermato presidente di Confcooperative Romagna

Mauro Neri rieletto presidente di Confcooperative Romagna. Si è tenuta infatti a Rimini la prima assemblea congressuale di Confcooperative Romagna, chiamata ad eleggere, oltre al presidente, anche il nuovo consiglio direttivo. Mauro Neri è quindi stato eletto presidente per il secondo mandato consecutivo e rimarrà in carica per i prossimi 4 anni. “Generatori di sostenibilità integrale – L’economia cooperativa per lo sviluppo del territorio” il tema scelto quest’anno al centro del confronto andato in scena al Palacongressi.