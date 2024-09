Infanzia: nuovo calendario di iniziative del Centro per le Famiglie. Il 28 la festa per i bambini

Al via lo speciale calendario Infanzia del Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina. Tante le iniziative predisposte per i neogenitori e le famiglie. Sabato 28, ai Salesiani, si terrà poi dalle 16 alle 19 la Festa dei Bambini, diverse attività proposte da associazioni e cooperative del territorio che culmineranno nello spettacolo finale di bolle e fuoco.

Fra le varie iniziative predisposte nel calendario, realizzato grazie al contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, trovano spazio vari appuntamenti per insegnare ai nuovi genitori ad approcciarsi al corpo dei neonati. Un percorso di massaggio infantile, adatto anche a coloro che, sentendosi impacciati, hanno paura di poter far male al bambino.