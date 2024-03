Inaugurato il mosaico alla rotonda Andorra a Fornace Zarattini

E’ stata inaugurata oggi alla presenza di tutti i protagonisti, ma anche tanti cittadini l’opera a mosaico realizzata nella rotonda Andorra di Fornace Zarattini.

Sono stati gli operatori commerciali della zona a sostenere a gran voce la realizzazione della rotonda, che adesso si abbellisce con una vera e propria opera d’arte, realizzata grazie al contributo economico di Net Seals, e la realizzazione dell’opera dal gruppo mosaicisti ravennati, diretto da Marco Santi.

Net Seals, che ha proposto all’Amministrazione Comunale di abbellire a proprie spese la futura rotonda: finanziando e installando l’opera d’arte, cosi che fosse di richiamo per gli automobilisti in arrivo, come accade in molte altre città. Un’idea che l’Amministrazione accettò volentieri, e oggi l’incoronazione di un percorso importante che ha portato con se il messaggio della rinascita del nostro territorio grazie alla tenacia e al lavoro di tutti e la collaborazione tra privati e e pubblica amministrazione.

Presenti all’inaugurazione il sindaco de Pascale, il prefetto de Rosa, gli assessori Moschini e Sbaraglia, nonché titolari e dirigenti di Net Seal, del Mir e delle aziende che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante opera in un punto cruciale della città.

L’opera rappresenta la rinascita di Fornace Zarattini dopo gli eventi alluvionali di maggio.