Le Fiamme Gialle della Tenenza di Lugo hanno sanzionato il titolare di un bar lughese che, privo di qualsivoglia autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato sorpreso mentre vendeva sigarette ad un ragazzo minorenne.

Nel corso del servizio i militari hanno notato un giovane studente di scuola secondaria entrare nel bar, in prossimità di un istituto scolastico della città, ed acquistare un pacchetto di sigarette

I Finanzieri, avuta conferma della minore età del ragazzo e accertato che l’esercente aveva appena venduto comunque le sigarette allo studente, hanno sanzionato l’esercente per violazione del divieto di vendita dei prodotti del tabacco ai minori di 18 anni, norma che, dal 2016, prevede una sanzione pecuniaria fino a 3.000 euro e la sospensione per quindici giorni della licenza, che può essere revocata in caso di recidiva.

Nel corso del controllo, poi, le Fiamme Gialle hanno verificato che l’esercente era anche sprovvisto dell’autorizzazione necessaria alla vendita di tabacchi e così è scattato il sequestro amministrativo di tutte le sigarette rinvenute all’interno del locale commerciale, 27 pacchetti, e la segnalazione del responsabile della rivendita abusiva all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per violazione alle norme in tema di vendita di generi di monopolio.

Oltre ad una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro, la detenzione o cessione abusiva di tabacchi all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici prevede, infatti, ai sensi dell’art. 5 della Legge 50/1994, anche la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.