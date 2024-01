Inaugurata la nuova centrale operativa della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina

Sono stati presentati i dati del corpo della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina. Nell’occasione è stata presentata anche la nuova centrale operativa. I dati 2023 evidenziano: oltre 4800 veicoli controllati, 2064 persone sottoposte ad alcoltest, 47 patenti ritirate, 169 mezzi sottoposti a fermo amministrativo o sequestrati, 162 multe per mancanza di cintura di sicurezza, 124 per uso di smartphone, 1223 veicoli senza revisione, 285 senza copertura assicurativa, 13 conducenti in stato di ebrezza, 2 sotto sostanze stupefacenti, 197 veicoli sanzionati per superamento dei limiti, 246 contravvenzioni per uso in stalli riservati.