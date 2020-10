Sabato 17 ottobre FIAB Ravenna percorre il mitico percorso degli Stradelli Guelfi. Noti ai più come valida alternativa al traffico intasato dei fine settimana estivi sulla A14, gli Stradelli Guelfi sono molto di più. Sono la possibilità di praticare una mobilità lenta, non caotica, tra piccoli borghi, frutteti in fiore in primavera, carichi di frutta in estate, dai colori caldi e ambrati in autunno. È il percorso che ci ricorda con i profumi e con i colori della natura in che stagione siamo, una via fiabesca a basso traffico che collega Bologna con il mare. Ancora una volta è una proposta di ciclo-escursionismo bici+treno. Il ritrovo per la partenza della pedalata è alle 10 alla stazione di Bologna, comodamente raggiungibile in treno con le linee regionali che, grazie all’intermodalità, consentono di caricare a bordo la propria bicicletta. Quindi ci si dirigerà verso Ravenna percorrendo ciclabili e strade a basso traffico per un totale di circa 85 chilometri. È prevista la sosta con pranzo al sacco nella bella piazza di Castel Guelfo. Maggiori dettagli su www.fiabravenna.com, sono garantite le misure anti Covid.