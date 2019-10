Imprenditori faentini a Roma per la Fair Play Cup

Undici professionisti e imprenditori faentini hanno partecipato, sabato 19 ottobre a Roma al Centro Sportivo “La Borghesiana”, alla Fair Play Cup, la Coppa del Mondo del Lavoro, come partners dell’iniziativa.

Si tratta di Best Strategy (www.beststrategy.it) un gruppo di professionisti consulenti sartoriali per le imprese (Enzo Zauli, avv. Alessandro Drei, Interprete Emanuela Cantagalli, dott.ssa Sabrina Gonelli, dott.ssa Natascia Vassura, avv. Chiara Zanoni, Giulia Alberani, Lara Foschi e Francesca Neri) e di Continuum (www.continuumtec.it), un team di imprese per la sicurezza informatica, la connettività e la telefonia (Luca Gianera di SoftOne ed Andrea Ronchi di E-Team); ha partecipato anche il farmacista Ugo Rambelli (www.venditaprodottifarmaceutici.com) per la Farmacia delle Ceramiche di Faenza e la Farmacia Farini di Russi.

Sono scese in campo in un quadrangolare di calcio la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro, la Nazionale Italiana Giornalisti Rai, la nazionale italiana dei Parlamentari e la Nazionale italiana dei Vigili del Fuoco.

Il ricavato dell’evento, che ha ricevuto una notevole attenzione mediatica, sarà devoluto per realizzare interventi di sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro nelle scuole superiori.

I professionisti e gli imprenditori che hanno partecipato stanno già lavorando per cercare di realizzare nelle scuole faentine questi interventi di fondamentale importanza preventiva.