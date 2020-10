Il virus ferma i balli di coppia, anche con congiunti: le scuole di danza scendono in piazza

Questa mattina diverse scuole di ballo si sono radunate in piazza del Popolo per protestare contro le norme contenute nell’ultimo Dpcm che proibiscono i balli di coppia, come il tango, anche tra conviventi o con il proprio coniuge. Questa ulteriore restrizione rischia di mettere in ginocchio la categoria, già duramente colpita dagli effetti negativi della pandemia. Per questo insegnanti e appassionati di danza hanno ballato in piazza un tango solitario, per sottolineare il fatto che queste discipline non possono svolgersi in assenza di un partner.