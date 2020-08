Il Trofeo Bandini quest’anno si terrà in occasione del ritorno della Formula 1 a Imola: sarà Leclerc il premiato ?

Si terrà a fine ottobre, a ridosso del rientrante Gran Premio di Formula 1 di Imola, la nuova edizione del Trofeo Bandini, il prestigioso premio intitolato al pilota brisighellese Lorenzo Bandini, ideato per celebrare il miglior giovane del massimo campionato automobilistico. Un campionato che quest’anno ha subito un radicale mutamento nel proprio calendario che, oltre a permettere il ritorno delle monoposto nel circuito Enzo e Dino Ferrari, ha costretto gli organizzatori del Trofeo Bandini ad assegnare il premio in base soprattutto ai risultati della scorsa stagione, piuttosto che giudicando attentamente le gare di quest’anno, ad oggi ancora troppo poche. Ecco perché quest’anno il premio molto probabilmente verrà assegnato a Charles Leclerc, pilota della Ferrari che l’anno scorso ha messo in evidenza tutto il suo talento, chiudendo la stagione 2019 al quarto posto, con due vittorie, nei prestigiosi circuiti di Spa Francochamps e Monza, 7 pole position e 10 podi. Il 2019 per Leclerc è stata la seconda stagione in Formula 1, dopo il debutto l’anno precedente al volante della Sauber e il biennio 2016-2017 passato come collaudatore.