E’ stato boom anche quest’anno per la figurina solidale di Bruno Neri, il Calciatore Partigiano faentino, che dopo il sold out dell’anno scorso, ha visto una nuova stampa della figurina solidale, che raccoglie fondi per beneficenza, visto l’altissima richiesta da tutta Italia, con la maglia storica del Ca Faenza Calcio.

Anche quest’anno come lo scorso anno le 99 figurine solidali sono andate via bruciate sia a Faenza che con richieste da tutta Italia e dall’estero e sono da oggi esaurite.

Restano solo poche figurine di Bruno Neri con la maglia del Torino e della Fiorentina in una nuova stampa a grande richiesta dei tifosi delle due squadre visto il successo dello scorso anno e di quest’anno.

Da oggi sono cosi esaurite di fatto le nuove figurine solidali a tiratura limitata di Bruno Neri, grazie al lavoro dell’ Edicola del Duomo di Faenza di Vito Ammirabile, all’Edicola della Stazione Fs di Faenza e all’Anpi di Faenza coordinate da Giordano Sangiorgi, patron del MEI e nipote della Famiglia Tozzi che abitava a Cà di Malanca oggi Museo della Resistenza.

Un grande risultato per Figurine Forever, l’editore bolognese della figurina a cura di Emiliano Nanni, ora al lavoro per la figurina di Secondo Casadei per Cara Forli e per la figurina di Ivan Graziani per i 25 anni del MEI, e per il rilancio dellaa figura del grande faentino calciatore e partigiano Bruno Neri, dopo la canzone intitola a lui uscita lo scorso anno sempre per il 25 aprile a cura della band Gasparazzo e dopo il sold out dello scorso anno.- Da lì e’ poi esploso l’interesse verso Bruno Neri, grazie a un servizio della Rai nazionale sulla figurina, che ha portato alla realizzazione di un podcast e una piece teatrale.

Gli organizzatori della figurina, coordinati dal MEI, insieme al Comune di Faenza , che ha patrocinato l’iniziativa, stanno lavorando per mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti coinvolti sulla figura di Bruno Neri per proseguire con altre iniziative come la realizzazione di un libro e di un docufilm tra le varie esigenze sentite da tutti coloro che si sono messi

in contatto per l’acquisto della figurina solidale.

Giia’ omaggiato in occasione di Materiale Resistente 2.0 per ben tre edizioni con il Premio a lui dedicato e una canzone Bruno Neri (che potete sentire qui: https://www.youtube.com/watch?v=Vu2So2gjdvw) scritta dalla band emiliana Gasparazzo uscira’ il prossimo 25 aprile, dopo il tutto esaurito della prima tiratura del 25 aprile scorso, la nuova figurina solidale speciale del calciatore partigiano faentino di Bruno Neri a cura di

