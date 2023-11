Dopo il terzo posto conquistato la settimana scorsa, alla sua prima uscita stagionale, al campionato regionale, il Sitting Volley di Ravenna della Pietro Pezzi conquista il Trofeo Internazionale della *PN Sitting League* svoltosi sabato 25 e domenica 26 novembre nel Palazzetto Borgomeduna a Pordenone.

Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi. Gli agguerriti padroni di casa e Ravenna (rispettivamente secondi e terzi classificati, dietro ai canarini del Modena Volley, alla scorsa edizione del 2022), erano nello stesso girone in cui si sono piazzati primi e secondi (PN ha vinto un set in più rispetto ai Ravennati), per poi rincontrarsi in finale dove la PianoterRA si è imposta solo al tie-break.

Questi i parziali della finale: I set 31-29, II set 20-25, III set 5-15.

MVP del torneo un capitan Blanc emozionato e commosso che, nel ringraziare compagne e compagni di squadra e la Pietro Pezzi per la professionalità ed il supporto al gruppo, ha ricordato l’ultimo posto ottenuto alla prima edizione del torneo nel 2021 sottolineando che l’impegno e la passione portano a risultati inaspettati e gratificanti.

*La classifica finale*: Ravenna, Pordenone, Verona, Cesena (FC), Brembate (BG), Modena, Gorica (Slovenia), Vicenza.

Questo il roster del torneo: Federico Blanc, Davide Dalpane, Matteo Arcozzi, Alan Masotti, Matteo Sassi, Silvia Paolini, Alessandra Torroni, Federica Sabini, Coach Grazia Filomena.

Gli allenamenti della PianoterRA continuano ogni giovedì sera dalle 20:30 alle 22:30 nella palestra Montanari in via Aquileia a Ravenna dove tutti gli appassionati (disabili e normodotati) sono invitati a provare all’insegna dello sport, dell’inclusione e della passione: non ve ne pentirete! #MAMMAMIA