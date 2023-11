Oggi a Ravenna un corteo per la Palestina

“Anche Ravenna, come molte altre città in tutto il mondo, farà sentire la propria voce a favore della popolazione palestinese con un corteo che è partito dalle 15 davanti alla stazione, per snodarsi lungo le strade cittadine. La manifestazione è promossa dal centro sociale autogestito Spartaco, dal collettivo La Comune e dall’associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba (circolo ravennate Vilma Espin).

Oltre a chiedere l’immediata cessazione della crudele aggressione militare ai danni di Gaza da parte di Israele, il corteo vuole denunciare le politiche colonialiste di Tel Aviv che da troppi anni lacerano l’esistenza palestinese attraverso la privazione di diritti e territori: il popolo della Palestina vive da generazioni sotto un’occupazione politica e militare giudicata illegale anche dall’Onu. Alle disumane condizioni imposte dallo Stato di Israele, con il beneplacito delle potenze mondiali, i palestinesi sono costretti a difendersi con la disperata resistenza che ha portato alla rivolta del 7 ottobre e a tutte quelle che l’hanno preceduta. Infatti non solo Hamas, come cercano di narrare i media occidentali, ma tutti i gruppi della variegata resistenza palestinese, anche quelli più laici, hanno compiuto azioni di sabotaggio e sequestri in quel giorno. Obiettivo del corteo è appunto anche quello di ribaltare la visione unilaterale degli organi di informazione italiani, che vogliono etichettare come terrorismo ogni atto della resistenza palestinese. Tuttavia la storia della nostra Repubblica, che ha portato alla nascita della Costituzione, lo insegna in modo inequivocabile: nessuna azione della resistenza contro l’occupazione può essere giudicata come terrorismo.

E’ un corteo di solidarietà per la popolazione palestinese e di pace, per un territorio che ha visto consumarsi troppe tragedie. Non saranno tollerate azioni di discriminazione come l’antisemitismo o l’islamofobia: la popolazione ebraica sarà benvenuta insieme a tutta la popolazione araba di Ravenna.”

CSA Spartaco