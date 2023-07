C’era il Sindaco di Fusignano Nicola Pasi a tagliare il nastro del Conad City di via Garibaldi 22, inaugurato questa mattina dopo i lavori di ristrutturazione totale della struttura e di tutte le attrezzature e impianti. Erano presenti anche l’assessore al commercio Carlosante Venturi, la direttrice Assistenza rete di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Federica Corzani e le socie Conad che gestiscono il negozio Barbara Pasi e Natascia Bartolini. Tantissimi i clienti che si sono presentati già alle 9, orario di apertura delle porte al pubblico, per ammirare dal vivo le novità dell’allestimento e dell’assortimento.

All’interno spiccano la macelleria servita con lavorazione tradizionale in osso, il banco servito della pescheria, la panetteria, un ricco assortimento di drogheria alimentare, i surgelati e il banco gastronomia con numerose specialità calde e fredde pronte da gustare. Come sempre tanta attenzione alle produzioni locali, come quelle del percorso “SìAmo Romagna” Conad: formaggi, carne, frutta e verdura che viaggiano con distanze ridotte e provengono da agricoltori della zona. Tra le novità anche le casse veloci “Speedy spesa”.

Il Conad City di Fusignano è dotato di parcheggio gratuito ed è aperto dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 13. le casse rapide “Speedy Spesa” che consentono il pagamento veloce in autonomia.