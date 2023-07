La magia notturna dei borghi della Vallata del Santerno è perfetta se alle bellezze del territorio si unisce il fascino dell’osservazione delle stelle nel cielo agostano. Il tutto con l’apporto di esperte guide escursionistiche e astronomi.

IF Imola Faenza propone tre appuntamenti serali da non perdere per chi cerca nuovi modi per scoprire il Parco della Vena del Gesso Romagnola.

3 Agosto 2023 – Un cielo stellato e una montagna di cristallo

Escursione serale a Monte Penzola percorrendo il sentiero di crinale per raggiungere l’astrofisico Oriano Spazzoli che farà scoprire, con il suo telescopio, le costellazioni del cielo estivo.

Ritrovo ore 20.30 a Borgo Tossignano (BO) davanti al municipio; rientro previsto per le ore 24.00 circa. Lunghezza percorso: km 6.5

Costo a persona: € 20 adulto – € 15 bambini 6-12 anni

Venerdì 11 agosto – Notte stellata al Museo della Vena del Gesso

Visita guidata serale al Museo Geologico della Vena del Gesso Romagnola, all’interno del Palazzo Baronale di Tossignano. Dopo la visita si raggiungeranno i ruderi della rocca di Tossignano, per osservare il cielo notturno, con il supporto di un astronomo.

Ritrovo ore 21.00 c/o Museo in Piazza Andrea Costa, 9, 40021 – Tossignano (BO); rientro previsto per le ore 23.30 circa.

Costo a persona: € 15 adulti – € 6 bambini 6 – 12 anni

Lunedì 14 agosto 2023 – Escursione stellata per famiglie

Escursione serale per ammirare le stelle cadenti, con partenza da Borgo Tossignano per raggiungere il Passo della Prè, balcone naturale della Vena del Gesso, da cui sarà possibile ammirare le costellazioni e le Perseidi.

Ritrovo ore 20.30 a Borgo Tossignano (BO) davanti al municipio; rientro previsto per le ore 24.00 circa. Distanza: Km 10

Costo a persona: € 15 adulto – € 10 ridotto bambini 6-12 anni