Lotta alla cimice asiatica: risultati positivi anche in provincia di Ravenna | VIDEO

La lotta alla cimice asiatica sta dando buoni risultati. La Regione Emilia-Romagna ha presentando nei giorni scorsi con un convegno i risultati delle attività di contrasto all’insetto che negli ultimi anni ha causato notevoli danni all’agricoltura (in particolare le coltivazioni di pere, mele, pesche, ciliegie, albicocche, kiwi e susine.): bandi per installare reti protettive, l’introduzione della vespa samurai, antagonista naturale della cimice e ricerca scientifica volta a individuare altre azioni di contrasto. Nel frattempo, durante le campagne di lancio di questi anni della vespa samurai non si sono verificati effetti negativi sulle altre specie di cimici. I risultati significativi di contenimento, in ogni caso, non potranno essere consolidati prima di un quinquennio dall’avvio del programma.