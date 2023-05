“Purtroppo – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – come ci aspettavamo le analisi delle acque hanno dato un esito positivo per la presenza di batteri in diversi punti di prelievo lungo le nostre spiagge. Le analisi hanno invece dato esito negativo, quindi possibilità di balneazione per la “spiaggia libera sud” di Lido Adriano, per Lido di Classe e Lido di Savio (al di fuori delle foci di Fiumi Uniti e Savio, come di norma per le foci dei fiumi). Come in occasione di forti temporali estivi abbiamo visto in alcuni casi interdire per alcuni giorni la balneazione, anche in questo caso sono state predisposte le specifiche ordinanze di divieto. Dopo la tremenda alluvione, il nostro mare ha bisogno di qualche giorno per ristorare. Nell’interesse della salute di tutti, per la trasparenza che ci caratterizza, abbiamo chiesto di intensificare la frequenza delle analisi, così da avere un costante monitoraggio sullo stato di ripresa delle acque. Ravenna è comunque pronta per questo avvio di stagione. Lo sono gli operatori del ricettivo, le guide turistiche, la nostra ristorazione, gli stabilimenti balneari con centinaia di iniziative ludiche, ci sono le nostre pinete, i percorsi naturalistici e ciclabili, la Città d’Arte! Non dimentichiamo la ricchezza della nostra offerta, la bellezza del nostro territorio e la nostra capacità di accogliere e far stare bene i nostri ospiti”.