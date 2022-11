In occasione del convegno, organizzato da Farsi Prossimo ODV e Overall, “OLTRE LE BARRIERE SOCIALI. I CONFINI DELLA DISUGUAGLIANZA” dedicato a Damiano Cavina, che si terrà venerdì 2 dicembre ore 18:30 a Faventia Sales, via S. Giovanni Bosco, sarà distribuito il terzo rapporto del gruppo “Lavoro Degno” che nasce dal progetto “FRAGILITÁ e RESILIENZA” (finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il contributo della Regione Emilia-Romagna), anche in collaborazione col “Tavolo delle Fragilità” dell’Unione della Romagna Faentina.

Anche questo rapporto è dedicato a Damiano Cavina che del gruppo “Lavoro Degno” è stato di fatto l’ideatore e il coordinatore.

Il rapporto si intitola “FRAGILITÀ E RESILIENZA. INTERVENTI E PROGETTI VERSO UN’ECONOMIA SOCIALE” e ha l’obiettivo di aggiornare il quadro dei soggetti fragili presenti nei sei comuni della Romagna Faentina, dei servizi e degli interventi a loro favore nonché dei possibili progetti futuri per offrire loro opportunità occupazionali.