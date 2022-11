Un ricco calendario di eventi per il Natale faentino

Dal 3 dicembre Faenza si prepara a festeggiare il periodo natalizio. Il Consorzio Faenza C’entro ha presentato il ricco programma delle iniziative che coloreranno la città durante le festività. Il centro faentino sarà animato dalla calda atmosfera del Natale per oltre un mese grazie a luminarie, opportunità per lo shopping, allestimenti, attività per bambini e famiglie, giardini e momenti musicali e artistici. Numerose anche le novità come la nuova location dell’albero di Natale animato da luci a tempo di musica e la partecipazione dei rioni faentini. Gli eventi del Natale 2022 a Faenza e il programma dei “Giardini a Natale” sono stati presentati in conferenza stampa presso la residenza Municipale (Sala Bigari) di Piazza del Popolo. Sono intervenuti il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, la presidente del Consorzio Faenza C’entro Claudia Minardi, il responsabile del Servizio Ambiente e manutenzione Verde Faenza Marco Valtieri, il direttore artistico creativo Oscar Dominguez, l’Ing. Celotti Sergio AD Enomondo, il Capo Area Commerciale Faenza de La BCC Giacomo Severi e Alessandra Bentini per il Centro Aiuto alla Vita Faenza. Dal 3 dicembre al 6 gennaio, il cuore della città sarà acceso da luci e colori, con le tradizionali luminarie natalizie. La calda atmosfera delle festività accoglierà faentini e non in Piazza del Popolo con un’installazione che abbraccia completamente il meraviglioso centro manfredo. L’accensione si terrà alle ore 16.30 di sabato 3 dicembre alla presenza dell’Amministrazione comunale, accompagnata eccezionalmente dalla sfilata di sbandieratori e chiarine del Palio del Niballo. I fratelli Mauro e Roberto Gorini firmano quest’anno l’allestimento dell’albero di Natale, posizionato per la prima volta di fronte al Duomo, che si animerà con luci a tempo di musica, colori e poesia, ogni 30 minuti, a partire dalle 17. Sempre il 3 dicembre, dalle 16.30, una street band di Babbi Natale coinvolgerà grandi e piccini a suon di percussioni e strumenti a fiato. In Piazza della Libertà, di fronte alla scalinata del Duomo, non mancherà l’Ufficio Postale di Babbo Natale. Questa proposta è realizzata grazie al contributo di Caviro Extra. Per tutto il periodo delle feste, a partire dal 3 dicembre, nella splendida cornice di Piazza Nenni sarà attiva la pista di pattinaggio adatta a tutte le età, aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 23, sabato e festivi (incluso vacanze natalizie scolastiche) dalle 10 alle 23. Dal 26 novembre, in Piazza Martiri della Libertà, è già vivace l’installazione dedicata ai più piccoli del bruco mela. Inoltre, nelle domeniche 4; 11; 18 dicembre, in Piazza del Popolo, tornerà il mercato straordinario. Grazie alla rinnovata collaborazione con Caviro, dall’1 al 31 dicembre, a fronte di un acquisto minimo di 20€ con scontrino unico nei negozi del circuito Faenza C’entro, i clienti potranno ricevere una cartolina valida per il ritiro gratuito di una bottiglia di Novebolle Romagna DOC Spumante Vigneti Romio e una di Sangiovese Romagna DOC Terre Forti, da effettuarsi presso la Caviroteca, in via Convertite 12. Dal 10 dicembre fino al 6 gennaio saranno allestiti, per la tredicesima edizione, i Giardini a Natale: Alberi! Alberi! Alberi! Torna quindi l’evento che vede progettisti e vivaisti cimentarsi nella realizzazione di giardini durante il periodo invernale. Confermata la collaborazione tra il Servizio Ambiente, Oscar Dominguez e Paola Capellaro per la direzione artistica dell’evento. Gli allestimenti saranno realizzati in Piazza della Libertà e nei corsi Saffi e Mazzini. Il programma completo sulla pagina Facebook Faenza Giardini a Natale.