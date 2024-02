In un contesto di crescenti proteste in Italia e in diversi paesi dell’UE, il Partito Democratico di Ravenna ha organizzato due iniziative sul tema dell’agricoltura.

«Soprattutto in un momento come questo è importante mantenere un dialogo con gli agricoltori perché c’è grande preoccupazione per lo stato di salute del settore – ha detto il segretario provinciale Alessandro Barattoni. Le decisioni della commissione europea e le mancate promesse del governo italiano rendono forte il rischio di non riuscire a garantire un equo compenso ai produttori e di non supportare sufficientemente la necessità di più investimenti per sostenere i cambiamenti che sono imprescindibili. Le proteste hanno motivazioni che vanno ascoltate e a cui va data risposta poiché l’agricoltura e l’agroalimentare sono settori strategici per il nostro territorio e per tutto il Paese.

I cambiamenti climatici impongono di procedere nella transizione ecologica, ma è fondamentale l’intervento del governo e dell’Europa per garantire misure di sostegno gli agricoltori, colpiti dal calo della produzione per gli eventi climatici, dai costi spropositati delle materie prime e dell’energia, dall’aumento del costo del denaro per fare investimenti fondamentali.»

Due saranno gli incontri pubblici organizzati in settimana, insieme all’europarlamentare Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale e professore ordinario di economia e politica agraria all’Università degli Studi di Bologna.

Dopo la visita a diverse aziende della filiera agroindustriale, la prima riunione è prevista venerdì 9 febbraio alle ore 18:15 presso la saletta della Cooperativa AGRISOL in via Boncellino 42 a Bagnacavallo. Oltre all’on Paolo De Castro, saranno presenti: Simona Caselli, presidente della Coop Granlatte di Granarolo, già assessora regionale all’Agricoltura; Matteo Giacomoni, candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali.

Sempre venerdì 9 febbraio alle ore 20 Paolo de Castro sarà alla Casa del popolo di Giovecca (via Bastia 189 Lugo) per una cena con Elena Zannoni, candidata sindaca di Lugo e Andrea Sangiorgi, candidato sindaco di Conselice(prenotazione obbligatoria 0545 77080 oppure 340 576 8959).