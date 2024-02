Questi i nomi dei ragazzi premiati dal sindaco lo scorso dicembre: Marko Palma, Matteo Piras, Aran Pasi, Luca Giacomini, Massimiliano Emiliani, Simone Missiroli, Morsaline Hamza.

Come per il 2022, partner dell’iniziativa si è confermata la sezione manfreda dell’Avis che ha scelto lo spazio sulla fiancata del bus elettrico per promuovere la campagna informativa per incentivare le donazioni di sangue, mettendo a disposizione 1.300€ che il Gruppo Erbacci ha interamente destinato alle famiglie dei 7 vincitori del concorso ‘La città del Mondo”.

Un ringraziamento a tutti i partner di questo grande progetto, primo tra tutti il Comune di Faenza che nel 2013 decise di sostenere l’iniziativa di Giorgio Erbacci volta ad investire potentemente su una flotta di mezzi ad impatto zero sull’ambiente per creare un servizio pubblico di trasporto gratuito. Dall’avvio di questo progetto, infatti sono stati trasportati più di 1.300.000 utenti e risparmiati oltre 800.000 litri di carburante a beneficio dell’ambiente.