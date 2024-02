Sbarco Geo Barents: sopralluogo alla Standiana. La nave attesa sabato alle 7 di mattina

Sopralluogo mercoledì mattina al Circolo Canottieri della Standiana per predisporre le operazioni di verifica sanitaria e di polizia da effettuare dopo lo sbarco della nave Geo Barents di Medici senza Frontiere, attesa al Terminal Crociere di Porto Corsini sabato 10 febbraio alle ore 7.

Il personale della Questura, dei Servizi Sociali del Comune di Ravenna, Ausl Romagna e Croce Rossa completeranno tra domani e venerdì tutti gli allestimenti necessari nella struttura per poter svolgere le visite sanitarie, gli adempimenti anagrafici, le interviste dei mediatori, e le procedure identificative e di polizia.

Confermato il numero delle persone a bordo della nave: 134, di cui 34 minori e tra questi 15 non accompagnati. Anche la redistribuzione a livello regionale resta confermata: 70 in Emilia Romagna, mentre altri 64 migranti saranno trasferiti nel Lazio.

“Voglio ringraziare – ha affermato il Prefetto Castrese De Rosa- il Presidente ed i Soci del Circolo Canottieri di Ravenna per la disponibilità che hanno nuovamente fornito e tutta la macchina organizzativa che si è messa subito in moto per garantire un’accoglienza dignitosa ai migranti che giungeranno sabato prossimo. Una macchina ormai collaudata dal momento che si tratta dell’ottavo sbarco con 868 migranti giunti dalle navi Ong sbarcate al Porto di Ravenna.”