Con la vittoria contro il Portogallo, il Marocco si è qualificato alla semifinale del Campionato del Mondo di calcio, prima squadra africana ad ottenere questo traguardo. Grande festa in diverse comunità marocchine in provincia di Ravenna: festeggiamenti in centro a Faenza, per le vie di Ravenna, anche se la comunità più baldanzosa si è rivelata quella di Lugo: caroselli in centro e, come già avvenuto per le scorse vittorie, canzoni e salti sotto il monumento in memoria di Francesco Baracca