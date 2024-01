Il 2024 si apre con l’ormai consueta pioggia di medaglie per i nuotatori Master del Nuoto Sub Faenza che sabato e domenica scorsi hanno partecipato al 22° Trofeo Città di Ravenna alla piscina “Gianni Gambi” in vasca da 50 metri da dove sono tornati con 6 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Mattatrice del weekend è stata Annamaria Chillemi (categoria M45) vincendo nei 100 farfalla e nei 50 stile libero e piazzandosi seconda nei 400 stile libero. La veterana Laura Rava (M80) ha battuto la concorrenza nei 50 stile libero e nei 100 dorso, mentre Nadia Cerchierini (M30) si è affermata nei 50 rana. Veronica Molnar (M50) ha conquistato l’argento nei 50 dorso, stesso metallo per Elettra Frassineti (M30) nei 50 stile libero, bronzo per Gabriella Garavini (M60) nei 50 rana. In campo maschile ha brillato Stefano Schiumarini (M60) primo nei 100 rana, poi secondo nei 50 dorso e nei 50 rana. Una medaglia di bronzo è finita al collo rispettivamente di Stefano Tummarello (M30) nei 400 stile libero, di Emanuele Galafroni (M25) nei 100 farfalla e di Luca Stroppa (M20) nei 50 rana. La staffetta 4 per 50 mista maschi e femmine, composta da Elettra Frassineti, Nadia Cerchierini, Emanuele Galafroni e Stefano Tummarello ha conquistato il bronzo nella categoria 100/119 anni. Il prossimo appuntamento dei Master faentini èai Campionati regionali Emilia-Romagna in programma domenica 11 e domenica 18 febbraio allo Stadio del Nuoto di Riccione in vasca da 25 metri a 10 corsie.

Lo scorso sabato sono scese in acqua nella piscina comunale di Forlì le giovanissime atlete del nuoto artistico partecipando alla “Prova delle Stelle” organizzata dalla Federnuoto. Tutte brave le syncronette faentine nel superare le varie prove: ogni “stella” prevede una serie di figure base del nuoto artistico giudicate singolarmente. Quattro Esordienti C hanno conseguito la prima “stella”, mentre 13 Esordienti B ed Esordienti A hanno ottenuto sia la prima sia la seconda “stella”. Complessivamente il Nuoto Sub Faenza ha conquistato 17 medaglie della prima “stella” e 13 medaglie della seconda “stella”.

Nel settore della pallanuoto giovanile alla ripresa delle partite ufficiali la squadra Allievi Under 16 ha giocato sabato scorso l’ultima partita valida per la 6^ ed ultima giornata della 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria ospitando i pari età di Ravenna: la partita è terminata 10 a 10, con fasi di gioco gradevoli di fronte a un centinaio di spettatori. “Potevamo ottenere più del pareggio perché le carte per vincere c’erano tutte – commenta coach Piero Calderoni -. Sono contento dell’atteggiamento di ragazzi, perché dopo il terzo tempo erano sotto di tre reti e hanno recuperato, rimanendo in partita con la testa. Ci sono stati tanti passaggi sbagliati, ma in altri aspetti di gioco c’è stato un bel miglioramento”. Al termine dell’incontro c’è stato il solito “quinto tempo” con merenda. Nello stesso pomeriggio la squadra Under 13 era invece in trasferta a Carpi per affrontare i locali dell’Unisport nell’ambito della terza giornata del Campionato regionale Uisp. I giovani faentini sono stati sconfitti per 12 a 7, giocando bene nella seconda parte della partita. Sabato prossimo gli Under 13 ospiteranno l’Ondablu Sassuolo. E’ stato rinviato alle 9.45 di domenica 21 gennaio l’incontro casalingo, previsto per sabato scorso, della squadra Esordienti Under 12contro la De Akker Bologna valido per la seconda giornata della prima fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Girone B. La formazione Master di coach Spoglianti, nella quarta giornata del girone A del Campionato regionale Uisp, ha ospitato la Valmar Novafeltria, che ha prevalso per 9 a 4, dopo che i primi tre tempi si erano chiusi in parità. I Master torneranno in acqua nella serata di giovedì 1 febbraio per affrontare il 2000 Service Sterlino Bologna.