Sacche di degrado: allo studio un progetto di educazione e sensibilizzazione verso i giovani

Progetti di educazione e sensibilizzazione rivolti soprattutto ai giovani per parlare di educazione stradale da un lato e di educazione civica dall’altro. Il vicesindaco Eugenio Fusignani ha illustrato un progetto che è in fase di studio negli uffici comunali per contrastare una parte delle sacche di degrado che si formano in città. Si affiancherà al progetto già avviato che prevede la realizzazione di una serie di cortometraggi interattivi per sensibilizzare sulla sicurezza stradale e sull’abuso di alcol e stupefacenti.