Il Consiglio Comunale di Lugo ha approvato all’unanimità la delibera che propone di siglare un nuovo patto di gemellaggio tra le città di Lugo e di Fleurus, in Belgio.

La delibera, proposta dall’assessora ai Gemellaggi Anna Giulia Gallegati, evidenzia che l’Amministrazione Comunale è venuta in contatto con questa città tramite la gemella irlandese Wexford, a sua volta legata da un patto alla città belga che conta poco più di 22 mila abitanti e si trova nella provincia vallona dell’Hainaut.

Una delegazione lughese è stata ospite in Belgio ad aprile 2023 mentre la delegazione di Fleurus ha visitato Lugo nel luglio scorso. Un nuovo legame, quindi, che il Comune attiva nella convinzione che “il gemellaggio è uno strumento utile alla costruzione dell’Unione Europea” come si legge in delibera.

La delibera contenente un adeguamento del programma triennale di beni e servizi inerente il servizio di pulizie per il Comune è stata approvata con 18 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli) e 5 contrari (Lega Romagna – Salvini Premier, Gruppo Misto/Davide Solaroli). Uguale votazione per l’immediata eseguibilità.

Nello spazio dedicato alle comunicazioni è intervenuto Mauro Marchiani (M5S) per comunicare al consiglio il ritorno dei mercatini di Pasqua di Pro Loco e i progetti che si stanno sviluppando per ricordare Antonio Folicaldi (conosciuto come Cecè), confermati dall’assessora alla cultura Gallegati.

Andrea Valentinotti (Pd) ha ricordato Alfiero Isola, primo martire antifascista di Lugo dopo il 1943, di cui cade l’ottantesimo anniversario della morte il 16 marzo.

Davide Solaroli (Gruppo Misto) è intervenuto per sottolineare la sua approvazione verso la modifica della Giornata dello Sport che si svolgerà all’aperto il 20 aprile al Tondo e la ripresa della Città dei bambini. Da alcune affermazioni è scaturito un botta e risposta tra il consigliere Solaroli e il sindaco Ranalli.

Stefano Scardovi (Insieme per Lugo) è intervenuto per complimentarsi con la giunta per la decisione di intitolare l’area verde oggetto di riqualificazione tra largo Corelli, via Bach e via Canale Inferiore Destra a Valerio Francesconi, pioniere del movimento verde ed ecologista lughese.

Il Consiglio Comunale ha quindi esaminato le risposte della giunta alle interpellanze e interrogazioni poste dai consiglieri.