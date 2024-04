Il 19 aprile la nuova edizione della notte bianca del liceo classico

Nuova notte bianca al liceo Torricelli di Faenza in programma il 19 aprile, dalle 18 alle 24. Anche quest’anno, per la decima edizione della notte bianca nazionale dei licei classici, gli studenti hanno programmato una serata piena di attività, rivolte ad una tipologia di pubblico variegato. Si va dalla poesia alla letteratura, dal mito classico all’arte contemporanea, dalla filosofia allo sport, la musica, la cucina e uno speciale cortometraggio realizzato dagli stessi ragazzi. Quest’anno sarà possibile anche un tour virtuale nel museo delle scienze custodito in via Santa Maria dell’Angelo.