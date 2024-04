Per lo svolgimento della 18esima edizione della Sagra del Pellegrino, organizzata dal Rione Rosso, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità adottate con una ordinanza specifica.

Dalle ore 12 di venerdì 19 alle ore 2 di sabato 20 aprile, o comunque fino al termine della manifestazione, in via Campidori viene istituito il divieto di transito.

Sono esclusi dal divieto i mezzi legati alla manifestazione, quelli dei residenti e dei frontisti, i veicoli di emergenza e di soccorso. Sempre in via Campidori, divieto di sosta su tutta la strada su entrambe i lati della carreggiata.

In via San Nevolone, dall’incrocio con la via Ugolino D’Azzo Ubaldino a via Campidori, viene istituito un doppio senso di circolazione per i residenti, frontisti, mezzi di emergenza e soccorso.

Anche in via san Nevolone divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati della strada.

In via San Giovanni Battista, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati della strada con istituzione del doppio senso di circolazione per residenti, frontisti, mezzi di emergenza e soccorso.

Dalle ore 12 di sabato 20 alle 16 di domenica 21 aprile, o comunque fino al termine della manifestazione, in via Campidori verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dal civico 2 all’incrocio con via Naviglio. dal divieto sono esclusi i mezzi usati dagli organizzatori della manifestazione.