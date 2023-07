I residenti segnalano spaccio e degrado nella zona del sottopasso di via Ravegnana

Microcriminalità e degrado, spaccio e ubriachezza molesta. A denunciarlo sono i residenti della zona del sottopasso che collega via Caldesi e corso Garibaldi con via Ravegnana, che si sono rivolti alla Lega Salvini Premier. Il partito di opposizione ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale. Nella sua risposta l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi ha però sottolineato come al Comando della Polizia Locale e al Commissariato della Polizia di Stato, nel 2023, non siano presenti denunce o segnalazioni di alcun tipo per quella zona. Uno scambio di vedute che torna a sottolineare l’importanza da parte dei cittadini di denunciare sempre episodi di criminalità e microcriminalità subiti o dei quali si è testimoni per permettere alle forze dell’ordine di mappare al meglio il territorio