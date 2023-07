La senatrice, Raffaella Paita, presidente del Gruppo Azione-Italia Viva e coordinatrice nazionale di Italia Viva, presenta una interrogazione a risposta orale al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini sulla viabilità nel ravennate.

In particolare, la senatrice chiede al ministro cosa intenda fare “per scongiurare ulteriori ritardi e rendere pienamente operativo il tratto romagnolo dell’E45”. E poi “quali iniziative intenda adottare, con quali tempistiche e modalità, per agevolare la rapida realizzazione del bypass lungo il canale del Candiano quale opera strategica per lo sviluppo logistico e commerciale del territorio”.

“Il tratto romagnolo di circa novanta km della E45 – spiega Paita – risulta una via impervia, intervallata da continue interruzioni, cantieri e lavori aperti da anni”. Inoltre “le enormi potenzialità di espansione del porto vengono compromesse dalla mancanza di opere di collegamento vitali per la logistica, come un bypass lungo il canale del Candiano. La realizzazione delle infrastrutture necessarie al potenziamento del Porto di Ravenna, nonché la chiusura dei cantieri e il conseguente ripristino della piena operatività dell’E45 rappresenta una priorità per il Paese”, conclude Paita.