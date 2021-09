Ci sarà la navetta per la sede di viale delle Ceramiche della scuola Strocchi: ultimi dettagli da definire

Sembra delinearsi una soluzione per la sede distaccata della scuola Strocchi in viale delle Ceramiche. Il Comune dovrebbe mettere a disposizione un autobus come richiesto dalle famiglie, ma ancora i dettagli sono ancora da definire. A causa del coronavirus, infatti, per le nuove norme che regolamentano il trasporto pubblico e scolastico, non ci sono quasi più mezzi a disposizione. La navetta porterà gli studenti a scuola ed effettuerà servizio all’uscita. Non essendo ancora però stato individuato materialmente l’autobus, difficile ora parlare di capienza.