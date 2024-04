I tesori nascosti al Museo del Risorgimento

Una preziosa “giubba” da ufficiale di fanteria di linea dell’esercito di Napoleone rappresenta l’icona della mostra dei “tesori nascosti” che dal 20 aprile sono esposti al Museo del Risorgimento. Restaurata nel 2009, l’uniforme fu messa in mostra durante l’allestimento del 2002 “Napoleone e il Risorgimento Italiano”, ora grazie ad una teca nuova donata da GM Sistemi, in collaborazione con BNI Maioliche è nuovamente visibile, in forma stabile, quale una delle testimonianze più preziose legate all’epoca napoleonica. All’inaugurazione dell’evento hanno partecipato, in alta uniforme, i figuranti del 7° Reggimento Fanteria di Linea, della 28a Légion de Gendarmerie Imperiale e la 9eme Legére.