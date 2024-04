“Bonaccini si candida? Buon viaggio, sarà questa l’occasione per governare la regione e cambiare rotta a cominciare dai guai che ha combinato nella sanità”. Per Andrea Liverani Consigliere Regionale Lega in Regione Emilia Romagna viene finalmente svelato così quello che era un segreto di Pulcinella: “Con un gesto altamente irresponsabile – aggiunge Liverani – il presidente della Regione Stefano Bonaccini scappa in Europa dove sarà candidato per il Pd. Un gesto che antepone il suo futuro politico personale al bene della nostra regione che lui abbandona a sè stessa, nel momento di maggiore bisogno. Non era forse lo stesso Bonaccini che avrebbe tanto auspicato una sua nomina a Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023, al posto del Generale Figliuolo? Ed ora, anzichè aiutare la sua gente, fugge verso Bruxelles, alla ricerca di poltrone piu comode, soltanto per un suo interesse politico personale, scordandosi delle necessità attuali della Regione Emilia-Romagna. Anche per questo, come Lega, siamo pronti a governare la Regione”. Liverani aggiunge: “ In caso di vittoria Bonaccini dovrebbe lasciare la presidenza della regione ponendo così fine alla legislatura e facendo decadere la giunta regionale. Si tratta di un gesto che guarda più alla poltrona personale di Bonaccini che alla nostra regione. Per il posizionamento politico Bonaccini al bene della nostra regione “scappando in Europa” dato il suo futuro incerto in Italia. Ora tocca a noi, siamo pronti a governare la regione, uniti, guardando davvero il bene dei cittadini e degli emiliani romagnoli stante le tante carenze che questa giunta ha avuto, in primis sulla gestione della sanità territoriale” ha concluso Liverani”