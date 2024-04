Termina con una vittoria amara la stagione della Fenix Energia. Le faentine superano 3-1 il Solovolley Imola, ma non riescono a centrare i play off, perché anche Rainbow Forlimpopoli e Gut Chemical Bellaria fanno bottino pieno e conquistano i primi due posti. La classifica finale vede infatti Forlimpopoli prima con 55 punti, seguita da Bellaria con 54 e da Faenza con 53.

La Fenix Energia chiude la stagione con il successo per 3-1 su Imola, giocando un primo set in maniera molto contratta e perdendolo meritatamente 25-23, ma una volta riordinate le idee, si aggiudica i tre successivi senza problemi, non facendo mai toccare alle avversarie i 20 punti (25-13; 25-16; 25-17).

Fenix Energia Faenza – Solovolley Imola 3-1 (23-25; 25-13; 25-16; 25-17)

FAENZA: Alberti 16, Casadio ne, Bertoni 1, Francesconi 9, Gorini 12, Betti 1, Emiliani 2, Baldani 5, Cavallari 13, Seganti (L1), Zol (L1), Guardigli 1, Maines 3. All.: Manca

IMOLA: Montebugnoli 2, Trigari 8, Bacci 1, Gherardi ne, Resta 9, Di Paolantonio 3, Ciaccioni (L), Costi 1, Liverani ne, Cazzola. All.: Giacomoni

NOTE. Punti in battuta: Faenza: 7, Imola: 5. Errori in battuta: Faenza: 12, Imola 7:; Muri: Faenza: 8, Imola: 6.