Ci sarà anche una numerosa delegazione ravennate alla manifestazione nazionale dal titolo “Salario, salute, diritti, occupazione” in programma sabato 19 ottobre a Roma in piazza del Popolo alle ore 10. Dalla provincia di Ravenna sono in partenza due pullman organizzati dalla Fp Cgil, da Uil Fpl e Uil Pa.

La mobilitazione è finalizzata a: rivendicare il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro di tutti i lavoratori e lavoratrici dei servizi pubblici, chiedere maggiori risorse per i contratti nazionali perché è inconcepibile proporre aumenti salariali intorno al 5% quando l’inflazione è al 17%, in particolare si chiedono maggiori risorse per la sanità pubblica al fine di garantire cure universali e gratuite. La manifestazione intende poi denunciare l’aumento delle disuguaglianze che verrà provocato dall’autonomia differenziata e rilanciare la proposta di un grande Piano straordinario per l’occupazione per compensare la cronica carenza di personale. Il governo deve dare risposte ai lavoratori delle funzioni centrali, delle funzioni locali e della sanità . La crisi tocca tutti i settori pubblici e le trattative con il governo non offrono risposte. “Non possiamo accettare questo declino – dicono i sindacati -, chiediamo una risposta chiara e decisa. Chiediamo a Governo e Parlamento di dare risposte, nella prossima manovra economica, attraverso ulteriori stanziamenti e aprendo un confronto con le organizzazioni sindacali per i rinnovare i contratti collettivi nazionali e finanziare la sanità pubblica”.