Un altro fine settimana ricco di gare per i nostri portacolori in giro per la regione e oltre. Sabato giornata di meeting indoor a Modena dove arriva una bella doppietta sui 60hs per Francesca Amadori davanti ad Aurora Bacchini rispettivamente in 9’’79 e 9”87. Aurora che la settimana scorsa ha disputato anche gara di prove multiple indoor, disciplina molto impegnativa, ma che lei predilige, dove ha stabilito il suo record di punti e arrivando quarta nella classifica finale. Sempre a Modena ma sui 60m piani bene l’allievo Pietro Rizzo che fa il primato stagionale di 7”32.

A Correggio si è disputata la terza e ultima fase dei campionati di società di cross, valida anche come campionato regionale individuale per tutte le categorie partecipanti. Le tante belle prestazioni dei nostri atleti portano la squadra cadetti seconda nella classifica generale dei punteggi e la squadra cadette quarta. Le master donne chiudono al secondo posto a soli 15 punti dalla capolista, ma rimane comunque un ottimo risultato e una conferma dei grandi risultati ottenuti negli anni passati dalle nostre Signore della Corsa. Tra loro bel secondo posto di Fiorenza Pierli nelle F40, secondo e terzo posto per Braghiroli Paola e Venturelli Gloria nelle F45, stessi piazzamenti tra le F50 per Manuela Brasini e Anna Spagnoli, Nicoletta Pasello terza tra le F55. Vittoria per Susi Frisoni tra le F60 e per Lucia Soranzo tra le F75. Secondo per Marta Billi tra le F80. Appuntamento per loro settimana prossima a Beinasco (TO) ai campionati italiani di società.

Tra gli allievi, nel percorso da 5km, ottimo settimo posto di Gioele Angeli su 40 partecipanti.

Ad Ancona bella prova ai campionati italiani allievi per Giorgia Battilani nei 60hs che ha chiuso la sua gara in 9”36.