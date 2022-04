In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H)Open Week: una settimana sulla Salute della Donna, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna.

Tra le strutture partecipanti, anche l’Azienda USL della Romagna partecipa alla 7° Edizione dell’(H) Open Week, offrendo servizi gratuiti dedicati al genere femminile presso gli Ospedali di Ravenna, Lugo, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini, premiati con 2 Bollini Rosa.

Le iniziative organizzate presso gli Ospedali sono consultabili sul sito internet aziendale www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

Colloqui telefonici individuali “Parla con l’esperto: il medico nutrizionista.”

Mercoledì 20 aprile 2022 e Martedì 26 aprile – dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Nelle giornate di mercoledì 20 aprile e martedì 26 aprile, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, il Medico Nutrizionista offre colloqui telefonici fornendo indicazioni sulla Nutrizione Clinica come prevenzione e terapia medica finalizzata al mantenimento, oppure al raggiungimento di un adeguato stato di nutrizione, attraverso interventi di prevenzione, diagnosi e terapia nelle diverse patologie croniche e/o acute.L’intervento nutrizionale ha quindi l’obiettivo di mantenere e promuovere la salute nella persona sana, mentre in corso di patologia ha finalità terapeutica specifica e/o di prevenzione delle complicanze.

Inoltre il Medico nutrizionista consiglia specifici esami ematochimici e/o strumentali per orientare la paziente nei percorsi clinici specialistici dedicati.

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399 ,da mercoledì 13 aprile a venerdì 15 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Nutrizione Ravenna”.

Colloqui telefonici individuali “I buoni stili di vita, iniziamo dalla dieta: Parlane con la dietista.”

Giovedì 21 aprile 2022 e Martedì 26 aprile – dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Nelle giornate di giovedì 21 aprile e martedì 26 aprile, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, la dietista effettua una completa anamnesi alimentare e dello stile di vita dell’utente, attraverso un colloquio telefonico, necessaria per poterle restituire informazioni generiche o suggerimenti specifici, per correggere, migliorare e completare la dieta, in relazioni ai principi della “Dieta Mediterranea” – patrimonio dell’UNESCO dal 1997- e l’utilizzo del “Piatto Sano”, strumento pratico di più nuova generazione.

Il fine è quello di raggiungere un buon equilibrio psico-fisico, in relazione alle varianti fisiologiche dell’utente donna e del contesto sociale in cui la stessa è inserita.

La Dietista, infine, potrà fornire indicazioni sullo stato dell’arte di percorsi, accessi, ambulatori e attività in essere, peculiari della UOS di Dietetica e Nutrizione Clinica Aziendale Ambito Ravenna, Faenza, Lugo, rivolte alle pazienti e al cittadino/utente.

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399,da mercoledì 13 aprile a venerdì 15 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Dietologia Ravenna”.

ESAMI ECOGRAFICI “PREVENZIONE NEOPLASIE SENO”

Dal 20 aprile al 22 aprile e Martedì 26 aprile, dalle 15:00 alle 16:30

e sabato 23 aprile dalle ore 10.00 alle ore 11.00

L’U.O.C. Oncologia Ravenna (Lugo, Faenza) offre esami ecografici gratuiti alla mammella, nelle giornate da mercoledì 20 aprile a venerdì 22 aprile e martedì 26 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, e sabato 23 aprile dalle ore 10.00 alle ore 11.00, presso l’Ambulatorio –Padiglione C – Secondo Piano – Ospedale di Lugo.

L’ecografia mammaria è uno degli esami al quale sottoporsi in funzione di prevenzione del cancro al seno. Il tumore alla mammella è quello più frequentemente diagnosticato alle donne, basti pensare che in Italia all’incirca una donna su otto nel corso della sua vita si ammala di questa patologia. E’ un tipo di tumore che può colpire donne di tutte le età, la più soggetta resta comunque la fascia che va dai 50 ai 69 anni.

L’ecografia della mammella, o ecografia mammaria, è un esame diagnostico non invasivo effettuato attraverso una sonda a ultrasuoni. Consente di analizzare i tessuti ghiandolari del seno e del cavo ascellare e di osservare noduli, cisti e altre formazioni anomale .L’ecografia mammaria è un accertamento che permette di rilevare molti disturbi della mammella e dei linfonodi del cavo ascellare.

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da mercoledì 13 aprile a venerdì 15 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Ecografia Mammella Lugo”.

CONSULENZE CARDIOLOGICHE

Giovedì 21 aprile 2022– dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Le cardiopatie nelle donne, soprattutto quella coronarica aterosclerotica, presentano uno spettro di incidenza, una gravità e una prognosi diversa rispetto all’uomo. Inoltre, i mezzi utilizzati per porre una corretta diagnosi sono frequentemente diversi nei due sessi. Il problema principale quando si cerca di affrontare il problema dell’approccio “genere-correlato” alla malattia coronarica aterosclerotica, è proprio la valutazione del rischio di sviluppare tale condizione nella donna.

La malattia coronarica aterosclerotica rappresenta una patologia realmente differente nei due sessi, probabilmente perché i meccanismi alla base dello sviluppo di tale malattia sono in effetti diversi, o meglio peculiari, nei due sessi. Di conseguenza, un approccio che tenga conto di tali differenze è fortemente raccomandato, al fine di ottenere una corretta diagnosi, un’adeguata valutazione del rischio cardiovascolare globale e della prognosi, e un adeguato approccio terapeutico, con l’obiettivo ultimo di evitare le tante morti cardiovascolari che affliggono in maniera sostanziale il sesso femminile.

Scopo della presente iniziativa è quindi quello di sensibilizzare il genere femminile a porre attenzione ai corretti comportamenti preventivi e al ricorso appropriato delle metodiche diagnostiche più indicate al fine di ridurre il rischio di sviluppare e di gestire precocemente la malattia coronarica aterosclerotica.

Giovedì 21 aprile, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso gli Ambulatori di Cardiologia–Piano Terra– Padiglione A – Ospedale di Lugo, gli specialisti offrono consulenze cardiologiche. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399,da mercoledì 13 aprile a venerdì 15 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Cardiologia Lugo”.

COLLOQUIO INDIVIDUALE “PREVENZIONE NEOPLASIE GINECOLOGICHE”

Giovedì 21 aprile e Martedì 26 aprile, dalle 15:00 alle 16:00

L’U.O.C. Oncologia Ravenna (Lugo, Faenza) offre colloqui gratuiti, nelle giornate di giovedì 21 aprile e martedì 26 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 16.00, presso l’Ambulatorio –Padiglione C – Secondo Piano – Ospedale di Lugo.

Ogni fascia d’età e ogni tipo di tumore hanno caratteristiche diverse, che richiedono particolari controlli e accorgimenti. Nella fascia di età dai 20 ai 40 anni, i tumori femminili costituiscono, per fortuna, una rarità. E’ però l’età giusta per fare prevenzione. È tra i 40 e i 50 anni che si registra un primo aumento dell’incidenza dei tumori femminili, anche se il picco si verifica dopo i 50,questo non significa che non si possa più fare prevenzione, anzi, diventa ancor più importante. I 60 anni sono gli anni nei quali è più frequente che compaiano tumori, la diagnosi precoce assume una rilevanza ancora maggiore che in precedenza.

Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399,da mercoledì 13 aprile a venerdì 15 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Prevenzione Lugo”.

Colloqui telefonici individuali sul tema “Procreazione Medicalmente Assistita PMA”

Giovedì 21 aprile 2022– dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Al Centro FRU di Lugo, nella giornata di giovedì 21 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00, i clinici offrono colloqui telefonici alle coppie che richiedono informazioni riguardo all’infertilità di coppia e alle metodiche della procreazione medica assistita. Per partecipare all’iniziativa è richiesta la prenotazione telefonica chiamando il numero 0544-287399,da mercoledì 13 aprile a venerdì 15 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week PMA Lugo”.

BANCHETTO INFORMATIVO

“PREVENZIONE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

E SOSTEGNO ALLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA”.

Giovedì 21 aprile, dalle 09:00 alle 13:00

In occasione dell’(H) Open Week: Settimana sulla Salute della Donna anche l’Ospedale di Lugo aderisce alla campagna di sensibilizzazione al tema contro la violenza sulla donna. Nella giornata di giovedì 21 aprile, dalle ore 9 alle ore 13, presso l’atrio adiacente agli ambulatori della cardiologia – Piano Terra Padiglione A ingresso Viale Masi – dell’Ospedale di Lugo, sarà allestito un banchetto informativo da parte del Consultorio Familiare in collaborazione con il Centro ONLUS “DEMETRA donne in aiuto” attivo sul Distretto di Lugo.

L’OMS ormai da tempo ha decretato come la violenza rappresenti un problema di salute pubblica, in questa occasione verranno presentati alla cittadinanza i percorsi messi a disposizione dal nostro territorio, dedicati in particolare alle donne ma anche ai minori e alle persone fragili .

Altro argomento di presentazione da parte del consultorio familiare, saranno le malattie sessualmente trasmissibili (MTS), ad oggi estremamente diffuse e interessano, nel mondo, più di 500 milioni di persone ogni anno. La loro decorrenza spesso asintomatica favorisce un’aumentata probabilità di contagio tra individui sani e aumenta il rischio di cronicizzazione e complicanze.

Vista l’elevata diffusione delle MTS nella popolazione e le possibili ripercussioni, sia sulla salute dei singoli individui che sulla collettività, per una gestione efficace delle stesse è fondamentale la diagnosi precoce.

WEBINAR: “PROTOCOLLO AZIENDALE DELL’AUSL della Romagna:

IL PERCORSO DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO IN PRONTO SOCCORSO DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA DI GENERE”

Venerdì 22 aprile 2022 – dalle ore 15:00 alle ore 15:30

La violenza contro le donne rimane tutt’oggi un fenomeno sottostimato, scarsamente riconosciuto, spesso oggetto di intolleranza ed insofferenza. I dati della WHO confermati da quelli dell’ISTAT indicano come 1 donna su 3 faccia esperienza nel corso della propria vita di una qualche forma di violenza (fisica, sessuale, psicologica, economica) e come l’autore sia legato molto spesso alla donna da un legame affettivo. La violenza vissuta dalle donne non appartiene alla sfera delle marginalità ma si manifesta in modo trasversale senza distinzioni in relazione a classe sociale, livello culturale, etnia, religione. Nell’ambito di tutti i Pronto Soccorso dell’AUSL Romagna (Ravenna, Lugo, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione), in modo uniforme, è da tempo operativa una procedura che guida il percorso di accoglienza e presa in carico in emergenza delle donne con vissuto di violenza. Nella giornata di venerdì 22 aprile, in occasione del (H)Open Week Settimana sulla Salute della Donna, sarà dedicato una breve contributo per presentare alla popolazione i passi fondamentali di questo percorso dedicato in particolare alle donne ma anche ai minori e alle persone fragili. Per partecipare consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

WEBINAR: “Le differenze di genere nelle malattie reumatiche”

Venerdì 22 aprile 2022 – dalle ore 09:00 alle ore 18:00

La medicina di genere e la medicina di precisione attualmente rappresentano due branche che si integrano alla medicina “convenzionale” volti alla personalizzazione delle varie fasi di un percorso condiviso con il paziente che vanno dalla diagnosi alla terapia, quindi al follow-up di ogni singolo paziente. L’impatto fisico e psicologico di una malattia, la risposta ai farmaci, il coping sono profondamente diversi nel genere femminile e maschile e le strategie terapeutiche devono considerare tutti quei fattori che potranno incidere sul successo della terapia, sull’aderenza terapeutica e sulla qualità di vita. La medicina di genere rappresenta un approccio innovativo ad ogni patologia, ma nelle malattie reumatiche, che come sappiamo, specialmente nelle forme autoimmuni, si declinano al femminile, in alcuni casi con un rapporto di 9 a 1. È importante che ci sia una attenzione ai bisogni delle pazienti e dei pazienti con sperimentazioni mirate, con terapie dedicate, con strategie che possano migliorare la qualità di vita di persone che convivono con patologie croniche in alcuni casi fortemente invalidanti e che devono quindi poter beneficiare di un approccio integrato e personalizzato. Per partecipare consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

WEBINAR: “Le patologie dermatologiche al femminile”

Martedì 26 aprile – dalle ore 14:30 alle ore 18:30

In occasione dell’(H)Open week sulla salute della donna, l’U.O.C di Dermatologia di Ravenna, Lugo e Faenza aderisce al progetto della Fondazione Onda sulle problematiche di salute nella popolazione femminile. Nella comunità scientifica le differenze di presentazione delle malattie e le differenze di risposta ai trattamenti nei due sessi sono argomento di studio e ciò è vero anche per la dermatologia. Le malattie dermatologiche possono essere più o meno specifiche del sesso femminile e possono presentarsi in tutte le età della donna, nell’infanzia e pre-adolescenza, nel periodo della fertilità e quindi nella menopausa.

Il nostro contributo consiste nel divulgare attraverso la modalità digitale informazioni sulle principali patologie dermatologiche relative ad ogni fase della vita della donna.

Per partecipare consultare il sito internet: www.auslromagna.it/open-week-salute-donna

VISITE OSTEOPOROSI.

Martedì 26 aprile, dalle 17:00 alle 18:30

L’osteoporosi è una malattia ad eziopatogenesi multifattoriale caratterizzata da alterazioni della micro-architettura del tessuto osseo e compromissione della resistenza dell’osso che predispone ad un aumentato rischio di fratture spontanee o indotte da minimi traumi e che interessa milioni di persone nel mondo ogni anno, con alto carico di costi sanitari e sociali. Questa progressiva riduzione e modificazione strutturale della massa ossea in genere decorre silente per anni e la malattia, se non ricercata attraverso esami specifici, viene spesso diagnosticata in occasione di una frattura. Nella donna il fattore di maggiore protezione è rappresentato dalla produzione di estrogeni, fisiologicamente in calo dall’inizio della menopausa. All’interno di questo progetto si propone di inserire visite di orientamento circa la patologia osteoporotica, per informare le donne in particolar modo quelle in età perimenopausale circa l’importanza della prevenzione del metabolismo osseo e fornire loro gli strumenti utili per avviare un percorso di prevenzione e monitoraggio.

L’U.O.C. Medicina Interna di Lugo offre visite gratuite reumatologiche per osteoporosi nella giornata di martedì 26 aprile, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso l’Ambulatorio reumatologico- Poliambulatori– Piano rialzato – Padiglione C dell’Ospedale di Lugo 10.Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0544-287399, da mercoledì 13 aprile a venerdì 15 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, fino ad esaurimento posti. Le pazienti al momento della prenotazione dovranno segnalare che intendono partecipare all’iniziativa “Open Week Osteoporosi Lugo”.

All’edizione 2021 hanno aderito 182 ospedali, che hanno erogato complessivamente 8.000 servizi, tra visite, esami strumentali, consulenze e incontri aperti ai cittadini in presenza e virtuali.

“Con questa settima edizione di Open week che vanta il patrocinio di 18 società scientifiche, Fondazione Onda rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna iniziato quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile”,commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda.“Quest’anno sono oltre 270 gli ospedali aderenti che offriranno dal 20 al 26 aprile servizi diagnostici, terapeutici, attività informative, convegni e altro ancora per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati. Il post COVID mette in evidenza l’entusiasmo dei nostri Bollini Rosa nel riprendere tutte le attività forzatamente lasciate in secondo piano in questi ultimi due anni di pandemia”

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale,sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Associazione Medici Diabetologi (AMD), Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), A.P.S. Seno network Italia, Società Italiana di Diabetologia (SID), Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Società Italiana di Fertilità (SIFES)e Medicina della Riproduzione (MR), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia(SIGO), Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa(SIIA), Società Italiana di Neurologia (SIN), Società Italiana di Neuro Psico Farmacologia (SINPF), Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), Società Italiana dell’Obesità (SIO) Società Italiana dell’Osteoporosi, del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS), Società Italiana di Pneumologia (SIP), Società Italiana di Psichiatria (SIP), Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare (SIPREC) e Società Italiana di Urodinamica (SIUD)e con il contributo incondizionato di Exact Sciences, Farmacie Apoteca Natura, Hologic, Lundbeck, Prodeco Pharma e Wave Pharma.