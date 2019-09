Intorno alle 9.30 di questa mattina, nel corso di un servizio di polizia stradale, agenti della Polizia locale hanno controllato in viale Europa un’auto guidata da un 31enne straniero regolarmente residente in Italia.

Da un controllo eseguito con la collaborazione di addetti all’ufficio di Polizia giudiziaria è emerso che il documento esibito quale patente non era valido né tantomeno conforme ai modelli noti ed in uso anche in riferimento alle attuali note convenzioni internazionali.

Di conseguenza si è proceduto al sequestro della patente e al deferimento del conducente all’autorità giudiziaria. Inoltre sono stati redatti a suo carico tutti gli atti inerenti la guida senza patente perché mai conseguita comportanti il fermo del veicolo per tre mesi e una sanzione pari a cinquemila euro.