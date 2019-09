Taglio del nastro, ieri pomeriggio, per il via ufficiale alla XVI° Edizione del Mercato dei Sapori d’Europa.

Alla cerimonia erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu insieme alla giunta del Comune di Cervia, la Vice Presidente del Consiglio Comunale Daniela Monti, la consigliera regionale Manuela Rontini, il presidente Fiva Confcommercio Cervia Guido Guidazzi, il Presidente Nazionale di Fiva Confcommercio Mimmo Errico, il direttore di Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi, il presidente del Sindacato Ristoratori Ascom Cervia Consuelo Benzi e le Forze dell’Ordine.

Dopo il taglio del nastro, si è proceduto a dare il benvenuto a ciascuno stand donandogli il tradizionale Sale Dolce di Cervia in segno di buona fortuna.

Già da ieri, il Mercato è stato preso d’assalto dai visitatori per assaggiare ricette e cibi proveniente dai 25 paesi europei.

In collaborazione con HERA e l’amministrazione comunale, per il terzo anno consecutivo quella cervese si conferma la tappa amica dell’ambiente. Sono distribuite stoviglie ecologiche in materiale biodegradabile che, una volta utilizzate e conferite nei contenitori dell’organico, diventeranno fertilizzante per il terreno

Non a caso, nel circuito italiano dei mercati europei, che comprende venti appuntamenti in varie località, Cervia occupa un posto di primo piano per la qualità degli espositori presenti e per l’afflusso di pubblico.

Ma il Mercato Europeo non è solo un evento enogastronomico. Infatti, sempre fino a domani sera, sono in calendario eventi collaterali che contribuiranno ad animare il centro storico di Cervia:

In piazza Garibaldi è in programma una mostra di pittura di artisti romagnoli “Arte in Piazza” curata dall’Associazione Menocchio;

Ai Magazzini del Sale sarà possibile ammirare l’esposizione di illustrazioni “Correva l’anno 1926” di A. Beltrame e la mostra di pittura di Pietro Bartolini .

sarà possibile ammirare l’esposizione di illustrazioni “Correva l’anno 1926” di e la mostra di pittura di . Nella sala Rubicone saranno allestite due mostre curate da “Circolo Fotografico Cervese” e dal “Gruppo fotografico cervese”entrambe realizzate in collaborazione con il gruppo Sei di Cervia se.

Gli stand resteranno aperti fino alle ore 24.00, pronti ancora una volta ad accogliere i visitatori per gli acquisti o anche solo per una degustazione.