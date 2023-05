Il Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna che oltre la Cassa di Ravenna Spa comprende la Banca di Imola Spa e il Banco di Lucca e del Tirreno Spa, comunica la totale esenzione di commissioni e spese di tutti i conti correnti aperti per effettuare donazioni a favore delle popolazioni e delle imprese colpite dalle gravissime avversità atmosferiche che si sono abbattute in Emilia Romagna causando esondazioni diffuse con conseguenti allagamenti e pesanti danni.

Presso La Cassa di Ravenna Spa è aperto il c/c IT38S0627013100CC0000308114 intestato a “La Cassa di Ravenna emergenza alluvione” in cui tutti i dipendenti e clienti delle banche del Gruppo potranno effettuare, in totale esenzione di spese, le proprie donazioni che verranno destinate in parti uguali alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna e alla Croce Rossa Italiana fortemente impegnate nella gestione dell’emergenza alluvionale.

Con queste tempestive iniziativa il Gruppo La Cassa di Ravenna Spa intende dare un forte segnale di sostegno al laborioso mondo agricolo, alle famiglie ed a tutte le imprese del territorio, supportandole concretamente e con la massima disponibilità ed operatività, nelle difficoltà generate da questi gravosissimi e sempre più frequenti, estremi e perniciosi, eventi climatici.