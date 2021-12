Nel consiglio comunale di martedì il capogruppo di Italia Viva Alessio Grillini ha presentato una interrogazione per comprendere quali margini ci siano per realizzare una rotatoria all’incrocio tra Via Degli Insorti, Via Vittorio Veneto e Via Da Maiano.



“Spesso e volentieri l’incrocio negli orari di punta è teatro di ingorghi, con gli evidenti effetti collaterali, dal collasso della viabilità ad una maggiore emissione di gas di scarico” commenta Grillini.



“Non solo. Anche in momenti di carico veicolare normale, attraversare l’incrocio diventa spesso difficile, e molto spesso si guadagna il passaggio chi è meno timoroso, il tutto a discapito in primis della sicurezza.

La rotatoria adiacente di circonvallazione, che funziona molto bene, non fa altro che accentuare la velocità di immissione sull’incrocio. Che evidenzia così la sua criticità”.



Grillini chiede quindi un intervento per la messa in sicurezza anche dell’incrocio Via Degli Insorti, Via Vittorio Veneto e Via Da Maiano.

“Considerato lo spazio per la realizzazione, ho ritenuto di chiedere una valutazione nel merito, perché credo che la messa a terra di una rotatoria in questo incrocio sia fondamentale.

Il tutto nell’ottica, alla luce delle mie considerazioni sopra, di una viabilità efficace, smart ed in sicurezza”.