Il Comune di Russi ha avviato tre progetti esecutivi riguardanti importanti opere di ampliamento delle Scuole di Russi e Godo, grazie ai finanziamenti ministeriali ottenuti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nello specifico, l’avvio ha riguardato tre interventi inerenti il settore scuola ed istruzione: la realizzazione di una nuova sala mensa alla Scuola Primaria “G. Fantini” di Godo, per 400 mila euro, e la realizzazione di due nuovi servizi Sezione Primavera comunale con nuove costruzioni adiacenti rispettivamente all’Asilo comunale Nido “A. P. Babini” di Russi e alla Scuola d’infanzia statale “Aquilone” di Godo (entrambi per 326.250 euro).

Per quanto riguarda la nuova sala mensa, il progetto vedrà la costruzione di uno spazio di circa 200 mq: la struttura sarà realizzata tipologicamente in autonomia rispetto all’attuale corpo di fabbrica, su un’area già di proprietà comunale collocata all’interno del mappale sul quale insiste la scuola e con destinazione urbanistica adeguata rispetto all’opera.

Le due nuove Sezioni Primavera consentiranno invece il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: vi saranno infatti ulteriori 10 posti disponibili per bambini dai 21 mesi ai 3 anni.

“I giovani sono i “pilastri” della vita contemporanea, figure imprescindibili per assicurare lo sviluppo economico in un quadro di equità e inclusione sociale – spiega la Sindaca Valentina Palli – per questo intendiamo valorizzare il patrimonio scolastico di Russi e delle frazioni. Ora grazie anche ai fondi del PNRR sarà possibile rinnovare questi edifici che sono essenziali luoghi di crescita”.