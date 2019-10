Gravissime madre e figlia nel violento schianto tra due auto sulla via Baiona

Violento schianto tra due auto nel primo pomeriggio in via Baiona in prossimità del Cimitero. Un’Audi A3 condotta da un uomo di 30anni che viaggiava in direzione dell’area industriale si è scontrata frontalmente con una Peugeot con a bordo due donne, madre di 71 anni e figlia di 42 anni che sono state trasportate al Bufalini di Cesena con l’elicottero del 118 in condizioni gravissime. Quasi illeso il conducente dell’Audi A3.

Intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre le due donne dalle lamiere. A bordo dell’auto delle due donne anche un cagnolino. La Polizia locale è intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente, la strada è rimasta chiusa per alcune ore.