Due auto danneggiate, fortunatamente nessuna persona ferita. È il bilancio della caduta di un grande ramo caduto nel parcheggio dei Salesiani, a pochi passi dal Mens Sana. Il ramo si è spezzato da un tiglio per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici comunali presenti sul posto. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18.30.

Gravemente danneggiate le due auto parcheggiate proprio sotto l’albero, una Toyota Yaris e una Ford Fiesta. Dopo l’incidente è stata avvertita la centrale operativa. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale della Romagna Faentina e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Dopo i controlli di questa sera, inevitabilmente i tecnici comunali nei prossimi giorni dovranno tornare ai Salesiani per verificare le condizioni di tutte le altre piante. L’incidente infatti è avvenuto proprio nell’area del parcheggio davanti alla Scuola di Musica Sarti, molto frequentata da bambini e giovani.