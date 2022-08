Ennesimo incendio a Ravenna. A prendere fuoco intorno alle 18.40 è stato l’argine destro dei Fiumi Uniti, in via Marabina, a Classe. Dopo la richiesta di soccorso, diversi imezzi dei Vigili del Fuoco accorso nella zona del rogo da Ravenna e da Cervia. Le fiamme sono state spente attorno alle 20.

L’incendio ha comportato anche diversi disagi alla viabilità. Via Marabina infatti è stata parzialmente chiusa alla circolazione, con il traffico regolato dalla Polizia di Stato, intervenuta in supporto ai vigili del fuoco.