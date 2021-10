La sindaca e la giunta comunale di Bagnacavallo si sono congratulate con l’ensemble di musica classica Accademia Bizantina che è stato votato come seconda migliore orchestra del mondo per il 2021 ai Gramophone Awards.

«Essere nominati qualche mese fa tra le 10 migliori orchestre del mondo per l’anno 2021 ai Gramophone Awards – ha commentato il direttore Ottavio Dantone – era già stata una bellissima sorpresa e una grande soddisfazione.

Risultare poi secondi alla votazione finale del pubblico – e primi addirittura in Europa – ci riempie di orgoglio come musicisti e come italiani.

Questo importante traguardo è il frutto di un lavoro di insieme, che ha portato l’Accademia Bizantina a portare una lingua musicale riconoscibile e comunicativa a livello emotivo, e che ci dà impulso e forza per fare sempre meglio il nostro meraviglioso lavoro.»

Dantone ha poi fatto i complimenti alla Minnesota Orchestra, prima classificata.

Nata a Ravenna nel 1983, Accademia Bizantina è un’orchestra di musica barocca di livello internazionale che ha sede a Bagnacavallo.