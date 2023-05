Giuseppe Conte a Faenza

Il leader del Movimento 5 stelle ed ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha visitato nella tarda mattinata di domenica 28 maggio i territori alluvionati di Faenza. Accompagnato dal responsabile provinciale del suo partito, nonché assessore a Faenza Massimo Bosi e dal Sen. Marco Croatti, si è recato in auto prima nella zona del Borgotto, dove si è soffermato presso un’abitazione in via Fratelli Bandiera, poi è stato accompagnato nell’area interessata anche dalla prima alluvione del 2-3 maggio, quella di Via Cimatti dove, a piedi, in scarpe da ginnastica ha raggiunto anche via D’Azeglio. Con Giuseppe Conte, che no ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma solo un messaggio di solidarietà per le vittime dell’alluvione, vi era anche il Sindaco di Faenza Massimo Isola.