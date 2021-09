Il Comune di Faenza rende note le seguenti modifiche alla viabilità dalle ore 09:00 del giorno 1° ottobre alle ore 20:00 del giorno 3 ottobre 2021:

– in via Convertite nel tratto compreso tra l’intersezione con via Boaria e l’intersezione con via Cantrigo: divieto di transito di tutti i veicoli e per i pedoni, eccetto mezzi e persone impegnate nell’attività indicata;

– in via Convertite all’intersezione con via Lugo: divieto di accesso per tutti i veicoli;

– in via Cantrigo all’intersezione con via Lugo: divieto di accesso per tutti i veicoli eccetto veicoli diretti alle vie Cantrigo, Convertite, Celletta;

– in via Celletta all’intersezione con via Pana (SP7): divieto di accesso per tutti i veicoli;

– in via Boaria all’intersezione con via Convertite per i veicoli circolanti in via Boaria con direzione di marcia Firenze – Ravenna: obbligo di svolta a destra;

– in via Convertite all’intersezione con via Boaria per i veicoli circolanti in via Convertite con direzione di marcia Forlì-Bologna: obbligo di svolta a sinistra.