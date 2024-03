Promuovere la conoscenza del territorio e delle eccellenze della provincia di Ravenna e attrarre nuovi visitatori in Romagna, accompagnando allo stesso tempo le giovani generazioni alla scoperta delle nuove professioni del mondo turistico. Con questo obiettivo sabato 16 marzo la studentessa Flavia Venturelli dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza ha partecipato alla visita guidata “Arte, natura e gusto in Bassa Romagna” organizzata dalla Strada del Sangiovese in collaborazione con la Pro Loco di Cotignola all’interno della rassegna “Sulla buona Strada”.

Ad accompagnarla la blogger professionista Giorgia Tonini, alias “La valigia di Pimpi”, che dal 2023 cura il progetto “Professione Travel Blogger” all’interno dell’istituto faentino, insegnando agli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo Turismo strategie e linguaggi del mondo digitale per la promozione del territorio. Nel corso della giornata Flavia, insieme a turisti arrivati da diverse regioni d’Italia, si è immersa nella street art di Cotignola, scoprendo la storia e le particolarità di un paese fortemente colpito durante la Seconda guerra mondiale e in grado di rinascere attraverso i valori della pace, della creatività e dell’accoglienza. Compito della studentessa ora sarà quello di raccontare e rilanciare l’esperienza vissuta attraverso un nuovo canale Instagram progettato proprio per promuovere a livello turistico Cotignola.

Durante l’esperienza di sabato Flavia ha potuto trarre ispirazione dal lavoro sul campo di altre travel blogger arrivate a Cotignola per partecipare alla visita della città: Elisa Tomassini (Viaggiatrice seriale), Elisa Parma (ElisaPVisuals), Giada Iantorino (Non solo Isole) e Giulia Benini (Una mamma per guida).

A concludere l’esperienza è stata la visita in vigna e in cantina all’azienda vitivinicola biologica Celti Centurioni di Bagnacavallo, dove i partecipanti hanno potuto scoprire e degustare il Burson e altri vini tipici del territorio.