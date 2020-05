“Un viaggio chiamato bellezza”: un percorso tra i monumenti guidati da un fiabesco Carillon

“Tutti possiamo essere protagonisti di un viaggio chiamato bellezza. Lasciamoci trasportare dall’ispirazione”. Questo è l’augurio partito da Ravenna in questo complesso momento, grazie ad un video girato nel centro della città: un percorso tra monumenti, vicoli e piazze guidati da un fiabesco Carillon.

I protagonisti del video sono Stella Dal Maso, ballerina, e Mauro Grassi, pianista e direttore artistico della Compagnia ITalento, seguiti dal team della società Italdron di Ravenna che, grazie alla collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, hanno realizzato l’iniziativa nella serata di sabato 2 maggio.

“Abbiamo accolto la proposta di Mauro Grassi – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – che non è nuovo a questo tipo di iniziative, e grazie alla generosità del gruppo Italdron e alla collaborazione di Prefettura, Questura e Polizia Locale di Ravenna, siamo riusciti in poco tempo a preparare questa sorpresa. Il video è un invito a non smettere di progettare e ad ispirarsi, rivolto soprattutto al turismo e alle arti performative, due mondi che non possono fare a meno l’uno dell’altro e che vivono di pubblico e di relazioni tra le persone.”