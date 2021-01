“Non c’è dubbio che negli ultimi anni la dialettica politica tra i partiti abbia subito una notevole regressione, con discussioni che si sono sempre più spostate sul voler cercare di screditare a tutti i costi l’avversario piuttosto che a produrre idee nuove e concrete per la propria comunità. Il confronto (anche duro) tra partiti lo accettiamo, ma la diffamazione per pura ricerca di due likes su Facebook no, ed è per questo che non possiamo accettare i gravi e infamanti attacchi lanciati al Sindaco Michele De Pascale da parte della lista civica della “Pigna”. La politica non è e non sarà mai questo e di certo non ci abbasseremo mai al vostro livello perché sono i nostri stessi cittadini a chiederci risposte concrete su temi che davvero sono di interesse generale per tutti, cittadini che sicuramente non ci chiedono di inventare e di discutere di scoop e scandali degni di un giornale di gossip. Forse la Pigna dovrebbe ricordarsi che la parola è d’argento ma il silenzio è d’oro.”

Alberto Franchini

Segretario Comunale Giovani Democratici